Duro botta e risposta via social tra Julia Fox e Azealia Banks. Chi sono? La prima, 32 anni, è un’attrice statunitense (nata però a Milano) ed ex fidanzata di Kanye West, il quale ormai ha cambiato nome in Ye. La seconda invece è una rapper e cantautrice di New York. I fatti riportati dal Sun. Il 15 febbraio scorso, Julia Fox via Instagram ha denunciato i titoloni di giornali che, a suo dire, la dipingerebbero come una donna disperata poiché appena lasciata dal fidanzato (Ye, per l’appunto). “Non sono una donna triste e sola che piange da sola su un aereo, non è così”, ha affermato. Le sue dichiarazioni sono state riprese allora dalla rapper, che ha commentato: “Ti conosciamo già. Sei venuta a Miami in cerca di lavoro sessuale, sei una escort a basso costo, sorella. Hai fregato Ye per qualche borsa? È così che si comportano le donne che escono con i miliardari?”.

E ancora Azealia ha aggiunto: “Le cose che hai reso pubbliche in merito al tuo abusare di droghe (mer*a di cui probabilmente all’inizio non avevi coscienza) non sono ciò di cui Ye ha bisogno nella sua battaglia per l’affidamento che potrebbe sorgere in tribunale durante il procedimento di divorzio”. Il cantante infatti sta attualmente divorziando da Kim Kardashian e l’anno scorso la coppia ha concordato l’affidamento congiunto dei loro figli North, otto, Saint, sei, Chicago, quattro e Psalm, due. “Non compreremo il tuo libro (che uscirà prossimamente e dove Julia racconterà i dettagli della fine della storia con Ye, ndr)”, ha aggiunto Azealia.

Julia allora ha risposto ad Azealia: “Condivido i miei problemi con la dipendenza perché non dev’essere più un tabù. E non tutti i tossicodipendenti sono ‘drogati’. È così orribile da dire. È una vera e maledetta malattia. Ho anche voluto raccontare il mio percorso di recupero”. E ancora: “Se dici un’altra cosa sul mio essere madre o su mio figlio…”, ha scritto Julia in riferimento ad alcuni presunti messaggi in cui Azealia avrebbe dato del cretino al figlio Valentino, nato nel 2021 dall’amore dell’attrice con Peter Artemiev (con cui è stata sposata dal dal 2018 per tre anni).

Julia si è quindi affidata nuovamente ai social per pubblicare una serie di scambi di testo presumibilmente tra lei e Azealia. In uno degli screenshot, Azealia avrebbe chiesto: “Julia, chi vende Molly e Percocet a New York?”. Julia in risposta: “Ciao amore scusa stavo dormendo! Fammi chiedere in giro perché ho cancellato tutti i rivenditori dal mio telefono quando mia sorella è andata in overdose“. Julia ha commentato lo screenshot: “Ora ho notato che questo troll continua a chiamarmi drogata, ma sorella, ti ricordi?”. Julia ha quindi condiviso un altro scambio in cui Azealia le avrebbe chiesto se poteva aiutarla a organizzare alcuni scatti in hotel e assicurarle anche uno sconto. Quindi Julia ha concluso commentando lo scambio: “Sono una tale drogata e sono così disgustosa che qui lei mi stava chiedendo di farsi sco**re con me e poi mi ha anche chiesto uno sconto per l’hotel”.