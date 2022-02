Si chiama Sofia Jirau, ha 25 anni e sarà la prima modella con la sindrome di Down a sfilare per Victoria’s Secret. “Gli angeli” hanno cominciato la via dell’inclusione da qualche tempo e con lei, con Sofia, il brand ha fatto una bellissima scelta: “Voglio mostrare alle persone che non ci sono limiti e ispirarle a lottare per i propri sogni. Motivarle a spezzare le catene che si autoimpongono”, le parole della 25enne. Che dicono molto. E che insegnano alla moda quanto importante sia l’accettazione della propria unicità e l’abbandono di modelli superati, irrealistici, fuori tempo massimo: “Sono nata per questo e voglio mostrare al mondo che ho tutto ciò di cui una modella ha bisogno per brillare“, scrive Sofia sui social. Noi non vediamo l’ora di vederla brillare. “Un sogno che si realizza”, ha commentato quanto alla sua sfilata per Victoria’s Secret.

