Una grande paura quella che hanno avuto i passeggeri del volo 2829 operato da American Airlines e diretto da New York a Phoenix. Siamo al John Fitzgerald Kennedy, un Boeing 737/800 sta per decollare ma scoppiano due pneumatici. I 142 a bordo, tra passeggeri ed equipaggio, hanno paura ma per fortuna non ci sono feriti. La polizia aeroportuale soccorre tutti. Una volta portati al terminal, i passeggeri sono stati imbarcati nel primo volo per l’aeroporto di Sky Harbor International a Phoenix.