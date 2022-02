Ieri 16 febbraio, tra gli ospiti del nuovo one woman show di Michelle Hunziker Michelle Impossible c’è stata anche Ilary Blasi. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha esordito con un esilarante monologo sull’amica e collega svizzera: “Io sono qui stasera, non ho capito bene il motivo, la verità è che io non so fare nulla. Arrivo dopo Gerry Scotti, Maria De Filippi ed Eros Ramazzotti, un po’ scomoda come posizione”, ha detto. Poi ha spiegato, con la consueta ironia: “Posso però raccontarvi com’è Michelle privatamente, ma è un po’ difficile visto che è sempre qui sul palco. Vi posso dire che Michelle ha diverse fisse. Mi chiamava per questo show e mi diceva: ‘Vieni, ci ammazziamo dalle risate’. Io: ‘Sì, però dimmi un po’ cosa devo fare. E insisteva, insisteva. Ma lei è così, mi dice ‘Sono Svizzera’. No, per me sei una rompi*****oni“.

Inoltre ha aggiunto: “E poi a Michelle si perdona tutto, vi faccio un esempio. Lei chiama le figlie chiama Aurora, Sole e Celeste come il firmamento e nessuno dice niente. Io li chiamo Christian, Chanel e Isabel e mi fanno un mazzo tanto. Va bene, su Chanel ho esagerato, però sugli altri due non si può dire niente. Poi, sposata con Eros, un cantante internazionale. Lei che fa? Canta! Ha pure inciso un album. Immaginatevi se io avessi giocato a calcio”. “Poi: lei due matrimoni, questi amori da favola, idilliaci, fiabeschi, storie che tutti conosciamo insomma – ha continuato Blasi -. Io stesso marito da vent’anni e, se non pubblico una foto per una settimana, dicono che stiamo in crisi, che ci siamo lasciati”.

Infine ha concluso: “Altra cosa: mi ha chiamato stasera per fare un tango. Che poi, in realtà, adesso lo dico, al mio posto doveva esserci Belén Rodriguez (ora a Le Iene, ndr). Io sono una sostituzione. Ma per le amiche si fa”, ha concluso la moglie di Francesco Totti che ha poi danzato insieme a Michelle. Le due conduttrici hanno ballato sulle note di I want to break free, cantata da Giacomo Voli, il vincitore di All Together Now. La ciliegina sulla torta? Un bacio in bocca alla collega. E Hunziker ha commentato: “Ma che fai Blasi? Ma sei matta?”. Lo show di Canale 5 ha intrattenuto 3.382.000 telespettatori, pari al 19.6% di share.