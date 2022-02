Durante la puntata di CartaBianca andata in onda ieri 15 febbraio, Mauro Corona ha parlato tra le altre cose anche delle dichiarazioni di Giorgia Meloni e Matteo Salvini sul vaccino anti-Covid per i bambini. “Hanno detto pubblicamente che non vaccineranno i propri figli. Logicamente come genitori sono liberi di fare quello che credono ma, le chiedo, era opportuno rendere pubblica questa decisione?”, ha chiesto Bianca Berlinguer a Corona. Lui allora ha replicato: “No, non era opportuno. Loro non sono gente qualunque, ma contano. Nel senso che loro vengono ascoltati, perché qualcuno ha la capacità di discernere ma la massa, ecco la massa ascolta. Certo che possono fare quello che vogliono dei loro figli, ma pubblicamente no. Ma siccome in ballo ci sono forse le elezioni, con questa mossa hanno catturato tutto quel gruppo di persone che sono a favore di queste persone, che sappiamo tutti come si chiamano”.

Poi sull’inammissibilità del Referendum sull’eutanasia legale, lo scrittore e alpinista ha commentato: “Non mi delude questa notizia, ma mi spaventa. Scopro che ci sono delle persone che dovrebbero aiutare il cittadino e invece negano queste cose. Si ricordino che della vita mia, decido io, non loro. Vorrei che si trovassero nelle condizioni di dire: ‘Pietà, fatemi fuori’. E qui mi fermo”. “Ecco, si poteva procedere naturalmente in altro modo ma poi lo valuteremo ulteriormente”, ha concluso sull’argomento Berlinguer.