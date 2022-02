Dopo che le capitali occidentali hanno accusato Mosca di ammassare truppe vicino all’Ucraina con piani di invasione, il presidente Vladimir Putin ha assicurato che la Russia non vuole la guerra. “La vogliamo o no? Certo che no. Questo è esattamente il motivo per cui abbiamo avanzato proposte per un processo di negoziazione”, ha detto Putin nella conferenza stampa dopo i colloqui con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Mosca. “Siamo pronti – ha continuato – a lavorare ulteriormente insieme”.

Poco dopo di lui, Scholz ha specificato che la sicurezza dell’Europa “non può essere costruita contro la Russia ma in cooperazione con la Russia“. Ora, ha detto il cancelliere bisogna “lavorare con determinazione e coraggio per una risoluzione pacifica di questa crisi”. Scholz ha anche aggiunto che l’annuncio dell’inizio del ritiro delle truppe russe è “un buon segnale”.