Sei pagine. “Hai l’immunità, non c’è più il rischio che tramite me arrivino a te”. Bordate anche a Carrai: “È un uomo falso”

I migliori. Oggi il consiglio dei ministri Spiagge sì, bollette no: le priorità per non spaccare la maggioranza Onda su onda. Il premier evita il voto a rischio sulla mozione di FdI. Salvini sconfessa Giorgetti sul super sconto edilizio: “È molto utile” Di Giacomo Salvini

La crisi ucraina. Venti di guerra Mosca, primo round: Kiev non si fida più di Zelenski Sondaggi negativi. Il presidente arranca mentre il Cremlino apre a un accordo e frena le esercitazioni Di Giampiero Gramaglia

Pallone sgonfiato Si candida padrone del calcio malato: L’autogol di Bonomi L’altra discesa in campo. Sussidistan dei milionari. La successione di Del Pino: la Lega cerca un lobbista che ottenga gli aiuti di Stato Di Lorenzo Vendemiale

dopo il caso di Lorenzo Ancona, muore a 16 anni durante lo stage “Alternanza scuola-lavoro è sistema malato” Aveva 16 anni. Studiava in un centro di formazione professionale della Regione Marche e stava facendo uno stage nel campo della termoidraulica. È morto in un’incidente stradale a Serra de’ Conti, vicino ad Ancona. Ieri mattina Giuseppe Lenoci, di Monte Urano, in provincia di Fermo, viaggiava al posto del passeggero sul furgone della ditta nella […] Di RQuotidiano

Sogin individua 14 siti Rifiuti radioattivi in Tuscia, parte rivolta dei sindaci Si avvicina il momento in cui la Sogin, la società di proprietà dello Stato che si occupa dello smaltimento della gestione dei materiali nucleari, confermerà o no se nel territorio della Tuscia sorgeranno 14 siti per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi. Contro questa scelta si schierano i sindaci dei comuni interessati (Montalto Castro, Tuscania, Ischia […] Di Natale Ciappina

Riforma. I partiti e la Cartabia Dal sorteggio Csm alle “porte girevoli”: il governo rischia È ancora il momento dei messaggi in bottiglia, ma il Pd è pronto a fare le barricate: se alla Camera si creeranno inedite alleanze volte a introdurre il sorteggio per l’elezione del Csm (sorteggio che piace tanto per esempio a Forza Italia ma pure al M5S), il governo potrebbe rischiare. Molto più di turbolenze. “Se […] Di Ilaria Proietti

Le scelte del Csm Procure, Viola e De Lucia puntano a Palermo. Parte la corsa per Milano: Patrono è in pole Oggi si entra nel vivo della prima nomina, importante, che il Consiglio superiore della magistratura dovrà affrontare da qui all’estate: la Quinta commissione ascolterà i candidati al posto di procuratore di Milano, lasciato libero da Francesco Greco, in pensione. Intanto, si è appena chiuso il bando per quello di procuratore a Palermo e tra i […] Di Antonella Mascali

Lotta alla pedofilia Il Papa divide in 2 l’ex Santo Uffizio in chiave antiabusi Papa Francesco rafforza il contrasto della pedofilia del clero. Bergoglio ha modificato la struttura interna della Congregazione per la dottrina della fede, dicastero che per quasi un quarto di secolo è stato guidato dall’allora cardinale Joseph Ratzinger. D’ora in poi, l’ex Sant’Uffizio avrà due sezioni: una “dottrinale” e una “disciplinare”, ciascuna coordinata da un segretario […] Di Francesco Antonio Grana

“Motivi di salute” B. non sarà in aula, ma sabato era allo stadio a Monza Convocato per oggi davanti al Tribunale a Monza come persona offesa nel processo in cui Giovanna Rigato, una delle ospiti delle serate ad Arcore, è imputata per aver tentato di estorcergli un milione di euro, Silvio Berlusconi ha presentato una istanza di rinvio per legittimo impedimento per motivi di salute. La richiesta, con allegata documentazione […] Di RQuotidiano

18enne sparita a Novellara Saman, il cugino arrestato in Spagna È stato arrestatoin un appartamento del centro di Barcellona Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino di Saman Abbas, latitante e indagato per il sequestro, l’omicidio e l’occultamento del cadavere della 18enne scomparsa dal 30 aprile 2021 da Novellara. In precedenza erano stati arrestati in Francia un altro cugino, Ikram Ijaz, e lo zio Danish Hasnain, entrambi estradati in […] Di RQuotidiano

Uccisa nel 2020 in Trentino Omicidio Agito, 20 anni a ghanese reo confesso Vent’annidi carcere: è la condanna che il gup di Trento Enrico Borrelli ha inflitto a Suleiman Adams, 31 anni, ghanese, reo confesso dell’omicidio e della violenza sessuale di Agitu Ideo Gudeta, l’allevatrice di capre fuggita dall’Etiopia per scampare alle persecuzioni e uccisa a Frassilongo, nella trentina Val dei Mocheni, il 28 dicembre 2020. Il pm […] Di RQuotidiano

Acilia, era un buttafuori Roma, 47enne ucciso con tre colpi di pistola Cinque colpia bruciapelo, 3 andati a segno. Così è morto Paolo Corelli, 48 anni, ucciso ad Acilia, alla periferia sud di Roma. Una azione messa in atto da “mani non esperte” secondo gli inquirenti, da un killer forse improvvisato e fuggito a piedi dopo il raid. Un agguato che sembra non rientrare nel perimetro della […] Di RQuotidiano

Covid-19 Dal Tar nuova picconata al Green pass per lavorare Stavolta non c’è solo l’ordine di pagare gli stipendi non pagati. Il presidente della prima sezione bis del Tar del Lazio, Riccardo Savoia, ha sospeso provvisoriamente l’allontanamento dal servizio di 26 militari non vaccinati di vari reparti dell’Esercito, dell’Aeronautica e dei Carabinieri i cui comandanti, in alcuni casi, già ieri hanno ricominciato a richiamarli in […] Di A. Man.

Nei cantieri Crediti fiscali, 3 cessioni “Obbligo contratti edili” Lo scontro tra Palazzo Chigi e i partiti di maggioranza sulla vicenda dei crediti fiscali edilizi, in particolare il Superbonus, ha trovato una quadra. Sabato 19, quando il capitolo bollette arriverà al Consiglio dei ministri, al decreto sul caro-energia verranno agganciate anche le nuove norme per far ripartire, in sicurezza, i lavori dopo che nel […] Di Patrizia De Rubertis

In Twitter veritas Nobili e la guerra contro la norma, ma il renziano è tra i proponenti Altro che buccia di banana, quella su cui è scivolato ieri Luciano Nobili alle prese con un litigio via Twitter con Carlo Calenda sulla questione Superbonus. Da una querelle social si è trasformata in un gaffe degna di nota per il deputato di Italia Viva. Tutto parte da un tweet del leader di Azione, Calenda […] Di RQuotidiano

L’altra pandemia Ambiente, i parolai nella catastrofe Dietro la tutela costituzionale. La nostra Carta prevede garanzie innovative. Ma dietro le declamazioni “green” è l’inazione a dominare: non siamo affatto diretti verso la transizione ecologica Di Grazia Pagnotta

Lite sulla Dick Londra, polizia contro Khan: “Non abbiamo più fiducia in lui” È scontrofra la maggiore organizzazione di categoria della polizia britannica – la Met Police Federation, che conta circa 31mila iscritti – e il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, per le modalità con cui il primo cittadino della capitale ha obbligato alle dimissioni Cressida Dick. La prima comandante donna e gay dichiarata di Scotland Yard […] Di RQuotidiano

Palazzo Chigi L’Italia resta marginale. Draghi delega Di Maio Oggi Luigi Di Maio sarà a Kiev per parlare con il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. Possibile anche un incontro con il presidente, Volodymyr Zelenski. Fonti diplomatiche poi confermano quanto reso noto dall’omologo russo, Sergej Lavrov: Di Maio giovedì sarà a Mosca. Così, alla fine, anche l’Italia si mobilita per la crisi russo-ucraina. Ma […] Di Wanda Marra