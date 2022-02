Bufera social dopo i Super Bowl che si sono tenuti ieri 13 febbraio al SoFi Stadium di Los Angeles. A trionfare i padroni di casa, i Los Angeles Rams (contro i Cincinnati Bengals) ma anche la musica e l’ Half Time con le esibizioni di straordinari artisti. E proprio su questi e altre star presenti all’evento si stanno scagliando i social. Il motivo? Molti di loro non indossavano la mascherina anti-Covid. Come riportato dal Daily Mail, alcune star che si erano fatte promotrici di campagne di sensibilizzazione per le normi anti-Covid hanno invece completamente ignorato le disposizioni dello Stato della California. Il sito americano inglese sottolinea infatti che “secondo le attuali regole della California , le mascherine devono essere indossate al chiuso in spazi pubblici come all’interno di un salottino privato, ed è consigliato indossarle anche in situazioni all’aperto ad alto rischio, come con 70.000 spettatori al SoFi Stadium di Los Angeles”. E inoltre Fox News ha spiegato: “I funzionari sanitari della California hanno annunciato la scorsa settimana che il mandato delle maschere per interni sarebbe continuato fino al 15 febbraio. Tuttavia, i bambini nelle scuole dovranno ancora indossare le maschere una volta revocato il mandato”.

E così i social media sono esplosi dopo aver visto Jay-Z, Charlize Theron, LeBron James, Jennifer Lopez e Ben Affleck e altri ancora divertirsi, senza traccia di mascherine e mentre non stavano mangiando né bevendo. In particolare alcuni utenti di Twitter si sono affrettati a sottolineare che i bambini in California sono costretti a indossare le mascherine nelle scuole con rigide restrizioni. “Non una sola celebrità che indossi una mascherina in uno stadio di Los Angeles gremito, ma i tuoi figli in California dovranno indossarne una domani a scuola. È ridicolo”, ha twittato il giornalista Clay Travis. Poi ha aggiunto: “Dovranno trattenere il respiro per tutto il tempo”, in riferimento al sindaco di Los Angeles Eric Garcetti, che aveva risposto alle critiche per essere stato avvistato senza mascherina una recente partita dei Rams assicurando al pubblico di trattenere il respiro quando se la toglie, magari per scattare una foto.

Eppure lo stesso Sindaco neanche al Super Bowl la indossava. Come lui anche la nota conduttrice Ellen DeGeneres, avvistata senza mascherina, mentre nel suo programma (al chiuso) tutti gli ospiti sono costretti ad indossarla. E infine nel mirino del web anche The Weeknd, Gordon Ramsay, Doja Cat e Andy Garcia. Ha invece rispettato le regole il principe Harry, anche lui presente all’evento ma non con Meghan Markle, bensì con la cugina, la principessa Eugenia.

Not a single celebrity wearing a mask at a packed LA stadium, but your kids in California will have to be wearing one come tomorrow at school. So fucking ridiculous. — Clay Travis (@ClayTravis) February 14, 2022

LA Mayor @ericgarcetti once again ignoring the mask mandate. That’s the second game in a row (last time he said he was holding his breath), but they are still forcing kids to wear masks every day. pic.twitter.com/PaGRhbye2x — AG (@AGHamilton29) February 14, 2022

Ellen is enjoying the superbowl without a mask yet she still requires her audience wear a mask. Hypocrite pic.twitter.com/b5QwluEv3K — Libs of Tik Tok (@libsoftiktok) February 14, 2022

