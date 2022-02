Tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In, ieri 13 febbraio anche Rkomi, arrivato 17esimo al Festival di Sanremo 2022. Appena entrato in studio, la conduttrice lo ha abbracciato e poi il cantante 27enne ha parlato dell’esperienza sul palco del Teatro Ariston: “Sanremo mi ha detto quella scossa fondamentale, ora sono curioso di vedere cosa sarà”, ha esordito. “Vai, adesso cantaci ‘Insuperabile’. Che poi ieri, non sei venuto alle prove, ma dove stavi? Dillo alla zia”, ha chiesto la conduttrice al cantante.

“Ero in treno, a Milano. Ha fatto ritardo”, la replica di Rkomi. “Sì, il treno. Dì la verità, eri dalla morosa. Ce l’hai?”, ha replicato la conduttrice. Allora lui ha spiegato: “C’è una frequentazione, ma non sono ancora innamorato“. Insomma solo ‘Sesso Occasionale’ come canta Tananai? “Aspetto volentieri il momento in cui mi innamorerò, ne parlo spesso nelle mie canzoni”, ha spiegato lui. “San Valentino? Lo passerò con i miei amici, anche quella è una forma di amore”, ha infine concluso Rkomi, anzi Kromi così come era stato scritto sul cartello fuori dalla porta del suo camerino in Rai. E così, senza battere ciglio, il cantante ha scattato una foto e l’ha pubblicata sui social: “Ci vediamo alle 15 su Rai 1”, ha scritto.