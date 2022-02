“Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre”. Così Michelle Hunziker ha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi e lo ha fatto a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. E oggi, giorno di San Valentino, la conduttrice si è dedicata un pensiero: “Ehi tu… Mich… Buon San Valentino! Oggi inizi una storia d’amore lunga una vita intera, quella con te stessa. Buon San Valentino a tutti voi”. Insomma, come ha detto nell’intervista con Toffanin a proposito del nuovo taglio di capelli “noi donne siamo fatte così: quando abbiamo bisogno di cambiare radicalmente qualcosa diamo un taglio a tanti aspetti della vita. E anch’io, a un certo punto, ho voluto tagliare i capelli per trovare la forza dentro di me”.