“Proposta indecente” a Domenica In. Durante la puntata del 13 febbraio Fabrizio Moro è stato ospite del salotto di Mara Venier, così come, prima e dopo di lui, altri cantanti in gara a Sanremo 2022.

La domanda è la stessa per tutti gli ospiti: “Che fai domani a San Valentino?”, chiede così la “zia Mara”. “Ah perché domani è San Valentino?”, ride l’artista. “Ci andiamo a mangiare una pizza?”, la butta lì Mara Venier che poi si ricorda di aver fatto la stessa promessa a Michele Bravi. “Andiamo io te e Michele Bravi allora, facciamo un triangolo”, ironizza Moro.

Immediata la reazione dello stesso Bravi che sui social ha rilanciato la proposta: “E famo sto triangolo”. Con un cuoricino.