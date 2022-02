Colpi di scena durante l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi. Oltre all’annuncio della dolce attesa di Giulia Pauselli che aspetta un figlio da Marcello Sacchetta, il talent show di Canale 5 ha visto l’assegnazione delle prime quattro maglie del Serale.

Michele, allievo della maestra Celentano, Dario, allievo di Veronica Peparini, Alex e Sissi, allievi di Lorella Cuccarini, hanno conquistato l’ambita maglia, mentre per gli altri alunni la strada non sembra essere facile.

Durante la puntata un largo spazio è stato anche dedicato alla ballerina Serena, da sempre “presa di mira” da Alessandro Celentano. Serena si è esibita in una coreografia di modern per dimostrare la propria versatilità, ma non è piaciuta alla maestra, tanto da arrivare a scoppiare in lacrime in mezzo allo studio. “Non mi aspettavo queste parole dopo questa coreografia”, ha ammesso la giovane ballerina. La docente, però, è stata categorica: “Purtroppo non sei elastica, sei abbastanza chiusa. Hai un bel movimento, una bella dinamica, ma a me non basta”. Serena ha detto di essere dispiaciuta e di essere “sicura” di quello che aveva portato sul palco. In suo soccorso è sopraggiunta anche Veronica Peparini che l’ha invece elogiata. Ma i complimenti non sono bastati: la ragazza ha ribadito di essere dispiaciuta perché sentiva particolarmente sua la coreografia.

Alla fine, comunque, è tornata a posto con una piccola soddisfazione. La maestra Celentano ha ammesso di apprezzare l’impegno e l’allieva, oltre ai “miglioramenti fatti”. “Poi c’è tutto il resto”.