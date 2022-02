Dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter in coppa Italia, pare che Mourinho abbia strigliato i giocatori della Roma invitandoli a prestazioni all’altezza della massima serie: “Altrimenti, – avrebbe detto – andate in serie C, dove non ci sono pressioni”.

Dalla Serie C è arrivata la risposta dell’Olbia calcio, che si rivolge direttamente all’allenatore portoghese postando il video della sfuriata del suo allenatore dopo una sconfitta: “Caro Mourinho – si legge nel post che accompagna il video -, la Serie C è come la SerieA. Solo più poetica e romantica”.