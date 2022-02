citato in giudizio per aggressione sessuale e percosse. Stando a quanto riportato da TMZ la donna che ha intentato la causa e che vuole rimanere nell’anonimato, avrebbe chiesto poco meno di. La denuncia – da parte di una ballerina che ha lavorato con lui – è stata presentata mercoledì 9 febbraio in California. I fatti risalirebbero al maggio 2013, quando lei e un’amica sarebbero andate ad una delle esibizioni del rapper al Club Heat Ultra Lunghe di Anaheim (Los Angeles). Qui, secondo la ricostruzione della presunta vittima,– caro amico dell’artista statunitense, il cui vero nome è Donald Campbell – ha affermato: “Posso portarti a casa oppure puoi venire a casa mia, con me”, ha detto Don Juan, e lei ha chiesto di essere riportata a casa.Addormentatasi in macchina, al suo risveglio è stata dapprimada Don Juan nelle prime ore del mattino e poi riportata nello studio dove Snoop stava registrando la serie televisiva ‘Double G News Network’ proponendola per un ruolo in uno show televisivo. La ragazza si sarebbe sentita male e andata in bagno, quando ad un certo punto il rapper l’avrebbe. “Insoddisfatto dalla riluttanza della donna – riporta Rolling Stone US – l’uomo si è ritirato. Poi masturbandosi le ha eiaculato addosso lasciandola lì umiliata, terrorizzata e nel panico”.

Dogg, 50 anni, padre di 4 figli, avrebbe negato l’intera storia, sostenendo che siano tutte bugie. Sul proprio profilo Instagram – seguito da 67.9 milioni di follower – ha anche pubblicato un’immagine con una non troppo velata replica: “Ecco la stagione dei ricercatori d’oro”. Accuse gravissime che arrivano dopo un tentativo da parte della donna di raggiungere un accordo privato, non andato a buon fine. Il tutto a due giorni dall’esibizione di Dogg prevista al SuperBowl il 13 febbraio (insieme ad altri protagonisti del mondo del rap, tra cui Eminem).