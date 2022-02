“I miei ragazzi sono i miei più grandi insegnanti, mi ricordano che posso fare anche le cose più difficili. Non è stato facile e non lo è tuttora, ma ne vale davvero la pena. Ancora non posso credere di avere tre bambini. Non vedo l’ora di condividere la mia esperienza del parto e post parto con tutti voi, presto”: così Ashley Graham ha commentato una foto bellissima e intima di lei che allatta i suoi gemelli, nati a gennaio. La modella e il marito Justin Ervin hanno già un figlio di due anni. Il podcast di Ashley, Pretty Big Deal, è seguitissimo perché la 34enne si fa portavoce dell’importanza dell’accettazione di sé e lo fa in modo sincero, schietto. Una delle prime vere modelle curvy, Ashley è bellissima, e soprattutto senza filtri: le sue foto sono naturali e proprio per questo uniche.

