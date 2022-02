Nella serata di martedì 8 febbraio è andata in scena alla O2 Arena di Londra la cerimonia di consegna dei Brit Awards 2022, l’evento che premia gli artisti che si sono distinti per bravura e talento in Gran Bretagna e dà il via alla stagione dei premi internazionali, sia musicali che cinematografici. Immancabili, ormai come il sale sulle patatine fritte, i Maneskin, che, dopo aver sbancato l’Ariston tornando al Festival di Sanremo da superospiti un anno dopo la vittoria che ha lanciato la loro carriera, si sono fatti riconoscere ancora una volta con i loro look trasgressivi. Damiano, Victoria e co. hanno sfoggiato le nuove creazioni che il direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, ha studiato per loro: tanto latex, camicie rosa, maxi blazer e bolerino sfrangiato sui toni del nero, rosa e viola. A completare il tutto, gli immancabili tacchi alti e il loro make up diventato iconico. Ma ad attirare l’attenzione è stato sopratutto un dettaglio. La collana di Damiano. Un chocker, come viene chiamata in gergo questo, un collarino di pelle nera da cui pendeva niente meno che un sex toy. Erano in lizza come Best International group ma, purtroppo, nessun premio per loro. Solo tanto entusiasmo.

Ma la vera protagonista della serata è stata Adele. Dopo anni di assenza dalle scene, la cantante ha riconquistato il red carpet e fatto man bassa di premi, stregando i fotografi. Con il suo nuovo album “30” si è aggiudicata 3 premi, ovvero miglior artista, migliore album e miglior singolo dell’anno, e con i suoi look (3, vedi a volte i numeri come ritornano) si è presa la scena, ammaliando tutti con quel suo fare da diva retrò e la sua sensualità. Dapprima ha fatto la sua sfilata sul tappeto rosso con un principesco abito nero in velluto di seta con scollatura e strascico in tulle di Giorgio Armani Privé, poi, una volta arrivata sul palco per ritirare uno degli award ha sorpreso il pubblico con un elegante minidress sempre nero di Marianna Senchina, un modello con scollatura a barca e maniche a sbuffo, abbinato a calze coprenti di Wolford e décolleté gioiello di Jimmy Choo. Sexy ma mai volgare. Poi, in un climax crescente di bellezza, ha definitivamente tolto il fiato al pubblico presente sfoggiando uno scintillante abito di chiffon tempestato di paillettes di un incredibile verde dai riflessi dorati creato appositamente per l’occasione da Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo di Valentino. Capelli sciolti, ondulati, make up che metteva in risalto gli occhi: così Adele ha finalmente messo a tacere tutte le malelingue che negli scorsi mesi avevano accompagnato il suo dimagrimento. Neanche a dirlo, a confronto, gli altri artisti sono finiti in un cono d’ombra, incluso Ed Sheeran e il suo non azzeccatissimo completo di velluto blu elettrico by Etro.