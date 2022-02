“Mi pare difficile per una grande azienda italiana, che ha sempre ospitato tutti. Certo, qualcosa è saltato, è successo ma confido che possa essere un’incomprensione“. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni sulla presunta esclusione della leader e di esponenti del suo partito sulle reti Mediaset. Meloni l’ha detto a Massimo Giletti a Non è l’Arena, in onda su La7.

E ha aggiunto: “Però se fosse vero, non mi spavento. Ho tante di quelle fatwa che neanche se mi fossi presentata con un panino alla porchetta e vino rosso a un raduno di talebani avrei tutte queste condanne, ma non mi preoccupano”.

Video La7