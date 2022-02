È diventato virale il video pubblicato dalla pagina Trash Italiano su Instagram oggi 5 febbraio. Protagonisti del divertente siparietto sono stati Blanco, Orietta Berti e i suoi peperoncini. Lo scorso anno, infatti, la cantante aveva rivelato che mangia un peperoncino prima di cantare. E così, a La Vita in Diretta, l’inviato ha intercettato Blanco e gli ha detto: “Orietta scalda la voce con i peperoncini, li vuoi?”. Allora il giovane artista ha replicato: “Un po’ pesanti, mi irritano”. Poco dopo la cantante di Cavriago ha commentato: “Ho visto che Blanco ha snobbato i peperoncini. Ma lui non sa che l’anno scorso li ho dati ai Maneskin e hanno vinto. Tanto per cominciare, mettiamo le cose in chiaro”, ha detto tra le risa del pubblico.

