Sangiovanni, 19 anni, ha fatto il suo esordio sul palco dell’Ariston con il brano ‘Farfalle’. Il giovane cantante, ex Amici di Maria De Filippi, nell’ultima classifica provvisoria del Festival di Sanremo 2022 è al quinto posto, dietro a Irama (quarto), Elisa (terza), Gianni Morandi (secondo) e Mahmood e Blanco (primi). Soddisfatta della sua performance anche la conduttrice del talent di Canale 5. “Maria mi ha scritto che le è piaciuto molto il pezzo. Ma glielo avevo già fatto sentire, mi aveva già detto che le piaceva. Mi ha scritto che era orgogliosa di me e che sono stato bravo”, ha rivelato Sangiovanni in diretta a Storie Italiane il 3 febbraio scorso, rispondendo a precisa domanda del nostro inviato di FQMagazine Giuseppe Candela. E chissà come si posizioneranno alla fine ‘Sangio’ e gli altri ex del programma condotto dalla ‘Queen’ di Canale 5. Parliamo di: Aka7even, Emma Marrone e Irama.