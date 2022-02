I più giovani lo conoscevano bene già da prima del Festival di Sanremo, ma in molti lo hanno visto per la prima volta sul palco dell’Ariston. Parliamo di Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, vincitore della kermesse musicale insieme a Mahmood con il brano Brividi. ‘Blanchito’, come lo chiamano i fan, è seguito su Instagram da 1.4 milioni di follower e 293mila su TikTok. Sui social ama condividere scatti prettamente relativi al lavoro. Sconosciuta (o quasi) la sua vita privata e sentimentale.

Ma basta curiosare su internet per trovare il nome della ragazza che ‘lo fa impazzire’. Si chiama Giulia Lisioli, come lui arriva dal bresciano e sono fidanzati da circa un anno e mezzo. A lei ha dedicato un tenero saluto, al termine dell’esibizione sul palco dell’Ariston oggi 5 febbraio. “Ciao Giulia”, ha detto Blanco sollevando il mazzo di fiori che gli aveva appena consegnato Amadeus.

I due erano stati visti insieme lo scorso settembre, durante i Seat Music Awards a Verona. La ragazza, seguita su Instagram da 35mila follower, ha 19 anni. Non si sa molto di lei ma, dagli scatti che pubblica insieme a Blanco, sembrano davvero affiatati. “Se sono fidanzato? Sì, e ci tengo molto! L’ho conosciuta in una fase in cui non facevo ancora questo. A lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente”, aveva rivelato il cantante a Radio Dj lo scorso ottobre.