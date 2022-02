Per la serata delle cover di ieri 4 febbraio al Festival di Sanremo, La Rappresentante di Lista hanno scelto ‘Be My Baby’ delle Ronettes. Accanto a loro, sul palco del Teatro Ariston, anche Cosmo, Ginevra e Margherita Vicario. Quest’ultima, classe 1988, è un’attrice e cantautrice romana. Dopo essersi laureata all’Accademia Europea d’arte drammatica, inizia a recitare in alcuni film diretti da Fausto Brizzi, Antonio Manzini e Woody Allen. Lavora inoltre in varie serie tv italiane, tra cui I Cesaroni, Il candidato e I Borgia.

Parallelamente ai set, Margherita Vicario comincia a chiudersi anche negli studi di canto. Dopo una breve parentesi con il gruppo ‘Marcello e il Mio Amico Tommaso’, decide di intraprendere la carriera da solista e nel 2012 porta in scena il suo primo spettacolo di canzoni ‘Lem Lem – Liberi Esperimenti Musicali’. Da questo momento in poi sarà un crescendo, tanto che nel 2014 esce il suo primo EP ‘Esercizi Preparatori’ e subito dopo il primo album ‘Minimal Musical’, candidato al Premio Tenco come miglior opera prima.

Dal 2019 il progetto musicale intraprende un nuovo percorso, fortunato anche dal punto di vista di riscontro del pubblico. Così pubblica i singoli ‘Abaué (Morte di un Trap Boy)’, ‘Mandela’ e ‘Romeo’. Nel 2020 arriva ‘Giubbottino’, ‘Pincio’, ‘This Is Love’ e ‘Pina Colada’ ft Izi. Lo scorso anno invece è uscito ‘Orango Tango’ e ‘Come va’ in cui ha collaborato con Rancore. Una curiosità? Margherita è anche la nipote del regista del Festival di Sanremo, Stefano Vicario.