“Ci siamo molto divertiti, siamo stati molto bene, è stato bellissimo”. Così Jovanotti al Corriere della Sera prima di salire in macchina e dopo un’esibizione favolosa, assieme a Gianni Morandi, sul palco dell’Ariston. Jovanotti è l’autore del brano con il quale Morandi partecipa in gara, Apri Tutte le Porte. Ma ieri Jova ha partecipato alla serata cover e va da sé che i due, insieme, hanno vinto. “Prima di tutto c’è un’ammirazione mia per Gianni da sempre, uno dei più grandi artisti che abbiamo. E poi è nata un’amicizia dopo la musica, nel senso che la musica ci ha unito“. E ancora: “Neanche osavo sperare questa cosa qua, vedere Gianni sul podio, stasera abbiamo vinto, poi il secondo posto della classifica generale…”.