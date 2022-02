Momenti di imbarazzo per Francesco Monte. Il cantante – ex Uomini e Donne – nei giorni scorsi ha lanciato un sondaggio sul proprio profilo Instagram chiedendo ai fan di scegliere tra la sua canzone ‘Mi ricordo di te’ e quella di Ana Mena ‘Duecentomila ore’. “Quale canzone vi piace di più? È richiesta tanta sincerità e zero cattiveria”. Il risultato? Una sonora sconfitta per il ragazzo. Il tutto nasce dal fatto che il brano di Monte è stato scartato da Amadeus per il Festival di Sanremo 2022. Il cantante si inoltre era lamentato del fatto che fosse stata scelta una cantante spagnola “con tutti gli italiani che ci sono”.

Ana Mena, ospite a Radio2 da Ema Stokholma, ha parlato di questa vicenda.: “Ci sono state delle polemiche quando è uscita fuori la tua partecipazione, in particolare da una persona che ha fatto tanti reality e che fa anche il cantante: Francesco Monte. Lui ha rosicato molto quando è venuto a sapere della tua partecipazione dicendo che avrebbe voluto farlo al tuo posto il Festival. Oggi su Instagram ha addirittura postato una storia chiedendo ai follower se fosse meglio la sua canzone o la tua!”, ha spiegato la dj alla concorrente. “Non sono a conoscenza di questa ultima storia che ha messo, avevo letto un pochino di cose, non tante. Io voglio solo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato ed Amadeus per aver deciso che la mia canzone era bella e giusta per questo Festival. Tutto quello che faccio in Italia ed in questo Festival lo faccio per rispetto e per ammirazione profonda”, ha detto la cantante. Chapeau.