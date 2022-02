Michele Bravi, in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con “Inverno dei fiori”, si racconta a FqMagazine. Dopo il Festival, Bravi partirà in tournée in alcuni dei più importanti teatri d’Italia, domenica 15 maggio da Torino, presso il Teatro Colosseo, proseguendo poi a Padova, venerdì 20 maggio presso il Gran Teatro Geox, a seguire sarà a Milano, lunedì 23 maggio al Teatro degli Arcimboldi e giovedì 26 maggio sarà a Bologna al Teatro Celebrazioni. L’appuntamento conclusivo sarà a Roma, domenica 29 maggio, all’Auditorium della Conciliazione.

Sei a Sanremo con il cartonato di Lady Gaga, come mai?

È una sorta benedizione. Quando viaggio con tutta la mia squadra mettiamo il cartello di Lady Gaga in macchina per darci un tono. È una cosa super ironica, come sempre da anni, anche stavolta abbiamo messo Lady Gaga sul cruscotto quando siamo arrivati a Sanremo. Il giorno dopo mi sono ritrovato con mille chiamate e messaggi: ‘Quindi Michele Bravi è a Sanremo con Lady Gaga?!’.

“Inverno dei fiori” è una canzone nata in estate, cosa ti ha ispirato?

Ognuno di noi ha la sua stagione, il proprio colore. Se dovessi essere una stagione sarei l’inverno per il mio desiderio di protezione e di accoglienza, ho un feeling particolare con quel tipo di clima. Io in estate soffro da morire perché il mio corpo non accoglie il caldo. ‘Inverno dei fiori’ nasce da una chiacchiera super spontanea sui fiori invernali. Non sapevo, come molti che esistono fiori che sbocciano d’inverno. Da lì è partita una scintilla per raccontare qualcosa di me.