Mirko Manuele Martorana, questo nome probabilmente non vi dirà nulla. Il cantante, in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano ‘Insuperabile’, è noto a tutti infatti con il nome d’arte Rkomi. Che – è ‘scientificamente’ provato – 9 volte su 10 viene pronunciato nel mondo sbagliato. In realtà non c’è bisogno di affidarsi a Norma’s Teaching per imparare a pronunciarlo nel modo corretto: basta semplicemente raddoppiare la prima lettera. Dunque non ‘aRkomi’ né ‘Erkomi’ ma banalmente ‘RRKomi’. Perché lo ha scelto? Si tratta del suo nome al “riocontra”, quell’usanza milanese per cui si divide una parola in due e si pronuncia prima la seconda metà e poi la seconda. Chiarissimo, no?