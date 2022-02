Incidente sul palco dell’Ariston durante l’esibizione di Cesare Cremonini. Mentre il cantante bolognese eseguiva il medley dei suoi più grandi successi, il cameraman che lo stava seguendo per inquadrarlo ha perso l’equilibrio ed è rovinosamente caduto a terra. Tutto è successo mentre Cesare cantava Poetica: il cantante si è avvicinato alla telecamera per interagire anche con il pubblico a casa ma questo è caduto. La scena è stata ripresa dalle altre telecamere e non è affatto passata inosservata: sui social subito sono diventati virali i video dell’accaduto.

