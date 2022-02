Rapper, produttore e beatmaker di successo: lui è Mattia Balardi, in arte Mr.Rain. Classe 1991, era il 2011 quando ha iniziato la propria attività musicale, mentre due anni dopo ha partecipato alle selezioni di X Factor, abbandonando però la trasmissione (insieme al rapper Osso). Ma non certo per cambiare strada, anzi. Basta guardare i numeri che registra su Spotify: ben 927.991 ascoltatori mensili. I suoi singoli più ascoltati sulla piattaforma? Carillon conta più di 32milioni di streams, mentre i Fiori di Chernobyl e Ipernova si avvicinano ai 60milioni. Quest’anno salirà sul palco del Teatro Ariston durante la serata cover del 4 febbraio per cantare – insieme a Highsnob e Hu – ‘Mi sono innamorato di te’ di Luigi Tenco. “Abbiamo provato tantissimo in studio, non mancavano i timori perché abbiamo scelto di misurarci con un grande classico: lo vedevo come un pezzo intoccabile, un potenziale masso pronto a schiacciarmi, tuttavia credo che la nostra versione sia molto personale, è come se fossimo riusciti a rendere la canzone anche un po’ nostra”, ha raccontato Mr.Rain a Brescia Oggi.

L’artista di Desenzano del Garda (Brescia) è molto riservato. Sul profilo Instagram dov’è seguito da 331mila follower pubblica pochi scatti e tutti relativi ai progetti lavorativi: dal trailer del video dei Fiori di Chernobyl, allo scatto con J-Ax (‘Via di qua’ è il titolo del loro brano insieme) e ancora la partecipazione come ospite ad Amici di Maria De Filippi il 30 gennaio 2021. L’unico caso in cui il suo nome era apparso tra le pagine di cronaca rosa era stato quando, durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci aveva ricevuto un aereo. Il messaggio che le era stato recapitato citava proprio una canzone di Mr.Rain: “Sei l’epicentro del mio terremoto“. Tutti avevano pensato ad una dedica del cantante per lei, ma lui stesso – in un’intervista a FqMagazine – aveva spiegato: “Ricordo che ero in studio, mi ha chiamato mia mamma urlando: ‘Ma cosa hai fatto? Sei in copertina su Chi (ma con tutta probabilità la copertina era di Novella2000, ndr)’. Pensavo stesse scherzando e invece mi ha mandato lo screenshot della copertina. Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla – aveva spiegato -. Elisabetta l’ho conosciuta due anni fa a ‘Battiti Live’ è una mia fan e sa tutte le mie canzoni a memoria. Mi sta molto simpatica ma non c’è stato nulla. Sono fidanzato e per lei è stata una settimana piuttosto dura. Non ho voluto parlarne quando è uscita questa notizia per non creare più scalpore”.