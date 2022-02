“Sto bene da giorni, l’unico problema è che mi sono negativizzato soltanto ieri”. A dirlo all’Agi è il maestro Beppe Vessicchio che ha spiegato così la sua assenza sul palco dell’Ariston in queste serate del Festival. Il celebre direttore d’orchestra, amatissimo dal pubblico, aveva infatti contratto il Covid nei giorni scorsi e fino all’ultimo è stata a rischio la sua partecipazione a Sanremo. Per questo ora ha voluto rassicurare i suoi fan, spiegando di aver risolto con successo le pratiche burocratiche necessarie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo. “Oggi provo a raggiungere Sanremo, e spero proprio di poter salire anche io questa sera sul palco del Teatro Ariston“. Stasera sono in programma le esibizioni delle cover: Le Vibrazioni, dirette si spera dal maestro Vessicchio, presenteranno Live and let die, il brano di Linda e Paul McCartney.