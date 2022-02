Il Paese si interroga. No, non sull’attuale situazione pandemia né sullo scenario politico. Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme? A mettere la pulce nell’orecchio agli italiani è il settimanale Chi che ha paparazzato la showgirl argentina mentre entra a casa di lui di sera ed esce, il mattino dopo. Se uno più uno fa due, ecco il gossip. La ex coppia ha festeggiato il compleanno di Patrizia Griffini in piena armonia, come hanno testimoniato alcuni video postati sui social con i due impegnati in un karaoke. Lei è appena diventata mamma di Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese, con il quale la storia è archiviata. Belene e De Martino hanno un figlio, Santiago.