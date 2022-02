I Coma Cose sono risultati positivi al Covid. I due non sono in gara al Festival ma avrebbero dovuto esibirsi questa sera a bordo della Costa Toscana (sponsor della kermesse e teatro di alcune performance, ndr), con Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Il brano, Fiamme Neglio Occhi, con il quale hanno partecipato a Sanremo lo scorso anno, sempre sotto la direzione artistica di Amadeus. Fausto Lama e California stanno bene, ma sono in isolamento obbligatorio. Al loro posto canterà Gaia.