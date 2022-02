Lutto per Luca Argentero. È morto il suocero, il padre di sua moglie Cristina Marino. Per questo motivo stasera non sarà sul palco del Festival di Sanremo, dove era atteso come super ospite. Il protagonista di ‘Doc 2 – Nelle tue mani’ avrebbe dovuto salire sul palco dell’Ariston proprio per presentare la seconda stagione dell’amatissima fiction di Rai 1 che lo vede protagonista ma ha ovviamente preferito rinunciare per stare vicino alla sua famiglia.