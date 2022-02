La pubblicità invade ormai da tempo il “Festival di Sanremo“. Sempre più presente, sempre più fondamentale dal punto di vista economico. L’edizione 2022 non fa di certo eccezione, davanti alla tv milioni di telespettatori e l’occasione migliore per la Liguria per promuovere il turismo con una cartolina video. A sorpresa lo spot, trasmesso durante la prima serata, vede come protagonista la showgirl Elisabetta Canalis: “La mia Liguria”, ripete per ben due volte.

elisabetta canalis nel promo “la MIA liguria”, e allora facciamo anche sabrina ferilli che fa “il mio sudtirol” e gigi d’alessio “la mia pianura padana”? #sanremo2022 — Drew (@AndreaGalastro) February 1, 2022

Una scelta che ha suscitato molto ironia sui social perché l’ex di George Clooney è sarda, nata a Sassari dove ha vissuto fino alla maggiore età. Favorendo una pioggia di commenti su Twitter: “Elisabetta Canalis nel promo ‘la MIA Liguria’, e allora facciamo anche Sabrina Ferilli che fa ‘il mio sudtirol’ e Gigi D’Alessio ‘la mia pianura padana’?”, “Ma Eli Canalis è di Sassari, come La mia Liguria?”, “Elisabetta Canalis – è sarda – vive a Los Angeles – lavora a Milano – fa le vacanze a Formentera “LA MIA LIGURIA”, “Dopo la Canalis che promuove la Liguria con New York alle spalle mi aspetto Albano che promuove la Valle d’Aosta con la Russia sullo sfondo“.

Ma Eli Canalis è di Sassari, come La mia Liguria? #Sanremo2022 — Daniela Collu (@stazzitta) February 1, 2022

Canalis ha partecipato al Festival come valletta nel 2011, affiancando Gianni Morandi, Belen Rodriguez, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Con un passaggio nel 2012 nell’edizione condotta sempre da Morandi. “Credo che la Liguria sia una delle regioni italiane più rappresentative nel mondo. È una regione che offre tantissimo dal punto di vista paesaggistico, e il suo mare è stupendo. La Liguria è famosa per la qualità del suo cibo, per il suo olio e il suo vino. Poi per me ha un valore particolare, perché è il luogo in cui ho fatto l’esperienza forse più importante della mia carriera, parlo di Sanremo”, ha dichiarato la Canalis. “Ho dei ricordi bellissimi: è una città dove sembra che il tempo non passi mai, e soprattutto dove c’è sempre il sole. È un posto che mi dà tanta felicità e che mi riporta alla mente ricordi stupendi. Per me la Liguria è veramente una regione speciale“, ha concluso l’ex velina di Striscia la notizia.