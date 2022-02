Nel caso si facesse un referendum per la legalizzazione della cannabis, Ornella Muti sarebbe d’accordo. E, nella conferenza stampa pre prima serata di Sanremo, la co-conduttrice ha ribadito: “Mi spiace questa polemica, non giro per il backstage distribuendo canne. Io mi riferisco alla cannabis terapeutica, parlo di quello, non di un abuso di sostanze. Io, ad esempio, mi curo con l’omeopatia, ma non sono io a poter parlare dell’uso della cannabis terapeutica anche per i bambini epilettici e le persone malate”. La figlia Naike, in una video intervista a Il Giornale, ha detto la sua: “Sarebbe meglio legalizzarla, per togliere le mafie dalle strade, per poter controllare quest’erba, come viene fatta e chi la fa e perché così tutto quello che riguarda la cannabis medica sarebbe regolamentato”. Rivelli ha aggiunto di essere favorevole non solo all’uso terapeutico ma “anche ricreativo, anche se io sconsiglio i fumare perché fa venire il cancro: vaporizzate se dovete fumare“. La figlia dell’attrice ha spiegato di prenderla sotto prescrizione medica e sul ciondolo a forma di foglia di marjiuana che ha suscitato polemiche ha scherzato: “Ah quindi se c’era un papavero qua dentro ero una spacciatrice di eroina”.