Se proprio dobbiamo parlare di ‘superopsiti’, stavolta sono italiani (si grida sempre all’artista straniero sul palco) ma molto internazionali. Sono i Maneskin (sul palco la prima serata, il primo febbraio) e non serve andare a rispolverare le loro prodezze per capire che si tratta della band del momento. Come si preparano all’ingresso sul palco dell’Ariston? Victoria intanto indossa un costume provocatorio: “Padre, Figlio e Spirito Santo”, c’è scritto sopra. Come si chiama? “Bikini della Santa Trinità”. Lo hanno creato alcune stagioni fa gli stilisti Alex Haddad e Skylar Newman per Praying. Costa 90 euro. Non a tutti i follower è piaciuta però la ‘mossa’ di Victoria: “Sono atea ma lo trovo irrispettoso per chi ha fede”, “Ma dov’è il rispetto per il prossimo e per le minoranze che tu e gli altri della band tanto professate?”, “Disgustoso”, “Non avete saputo gestire il successo”, sono alcuni dei commenti accanto alla foto.

