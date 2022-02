Giovanni Malagò, presidente del Coni (Comitato olimpico nazionale italiano), è risultato positivo al coronavirus a seguito di un test effettuato nel suo albergo. Lo fa sapere il Coni dal suo sito spiegando che “il Presidente Malagò, che è totalmente asintomatico, è stato isolato sotto osservazione medica in una struttura dedicata, dove già ci sono altri membri del Cio, in base alle regole previste dal Playbook del Cio al fine di proteggere gli altri partecipanti ai Giochi e la popolazione cinese”.

Malagò ha ricevuto una telefonata del presidente del Cio, Thomas Bach, che si è detto “dispiaciuto di questo inconveniente e gli ha augurato una pronta guarigione”. La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, gli ha inviato invece un messaggio, augurandogli pronta guarigione. “Sono sicura che ti riprenderai presto e festeggeremo insieme le tante vittorie dei nostri atleti!”, si legge nel testo del messaggio. Luca Pancalli, Presidente del Cip (Comitato italiano paralimpico), gli augura buona guarigione e spiega che “si tratta, purtroppo, di un rischio che abbiamo messo tutti in conto per far sì che i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Pechino possano andare avanti, nonostante la pandemia. È anche questo un gesto di grande amore per lo sport e di generosità verso le atlete e gli atleti. Un grande abbraccio Giovanni, ti vogliamo vedere presto incitare e caricare alla grande la Squadra azzurra come tu sai fare”.