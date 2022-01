Loretta Goggi è stata tra gli ospiti di Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In e, tra una battuta e un aneddoto sulla su carriera, l’artista 71enne ha parlato anche della sua vita privata, in particolare dell’unico grande amore della sua vita, Gianni Brezza. Nonostante siano passati ormai più di 10 anni dalla scomparsa del marito, per Loretta il loro amore è più vivo che mai: “La morte l’ha portato via dai teleschermi non da me, noi stiamo insieme“, ha detto. Quindi ha sottolineato di non aver mai pensato di rifarsi una vita o frequentare altri uomini: “Per fare cosa? Andare al cinema? Ci vado con mia sorella!”.

Proprio la sorella, ironia della sorte, ha avuto la vita che lei sognava da ragazza: “Avrei desiderato sposarmi a 16 anni ed avere almeno 5-6 figli, mentre mia sorella Daniela mi diceva sempre che avrebbe lavorato. E invece lei si è sposata e ha avuto figli mentre io sono rimasta zitellona fino al ’79 poi quando ho incontrato Gianni sono stata prima concubina e poi moglie“, ha confidato Loretta Goggi.

Quindi si è innescato un botta e risposta con la conduttrice, incentrato proprio sul danzatore Gianni Brezza, scomparso nel 2011: “Tu lo parli già il veneziano”, ha detto Mara a Loretta. “Sì perché Gianni era istriano, non veneto ma siamo lì…”, la replica. “Io con lui parlavo veneto“, ha commentato quindi Mara Venier. “Tu con lui non dovevi proprio parlare”, la risposta lapidaria di Loretta Goggi. “Scusa, ma sei tremenda”, ha osservato quindi la padrona di casa, visibilmente spiazzata dalla stoccata della Goggi.

Quindi è tornata alla carica: “Ti ho detto che l’ho conosciuto a Capri, alle sfilate Mare Moda Capri, avevo 18 anni ed ero già sposata”. “Che vuol dire? Dai, lo sai…”, ha replicato la cantante. “Però l’occhio l’ho buttato perché era un figo pazzesco”, ha ironizzato Mara Venier. “Quell’occhio lì l’avrà buttato pure lui”, la risposta secca di Loretta Goggi. “Ma no, non me filava de pezza”, l’ha rassicurata a quel punto la conduttrice. “Eh sì, buonasera”. Alla fine, però, la chiacchierata si è conclusa con un grande abbraccio tra le due donne.