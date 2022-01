Un hobby a cui prestare attenzione, diventato quasi un'”ossessione” per il principino George, il primogenito del principe William e Kate Middleton. Stando a quanto riportato dal Mirror il duca di Cambridge ha rivelato la nuova passione di “baby” George (che ormai ha 8 anni): i videogame.

“Anche gli altri due (Charlotte e Louis, ndr), ma sono ancora piccoli, guardano molto i film. George invece è affascinato da questi giochi”. L’erede al trono, padre premuroso, ha poi aggiunto: “Al momento sto cercando di regolare il tempo passato davanti ai giochi. Devo stare attento che non passi troppe ore davanti allo schermo”, ha dichiarato William durante una recente visita al quartier generale ristrutturato dei Bafta (British Academy of Film and Television Arts), a Londra.

Il principe William – presidente dell’organizzazione meglio conosciuta per i suoi premi cinematografici annuali – ha elogiato i nuovi spazi di apprendimento: “Sono estremamente orgoglioso del continuo impegno dei Bafta nel garantire che ai giovani talenti di ogni ceto sociale venga data ogni possibile opportunità per costruire e sviluppare carriere di successo nel settore cinematografico, dei giochi e della televisione”, ha affermato in una nota il nipote della regina Elisabetta. A suo nome è stato lanciato un programma di borse di studio per aiutare le future star di gruppi sottorappresentati a intraprendere e sviluppare una carriera nelle industrie creative tra cui anche quella dei videogame.