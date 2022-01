Emma Marrone intervistata da Maria De Filippi. Non capita di certo tutti i giorni che ‘la Queen’ di Canale 5 vesta i panni di giornalista. Lo ha fatto sulle pagine del settimanale D, in edicola con Repubblica. “Cominciamo dalla Emma fragile”, ha esordito la conduttrice Mediaset. Così Emma si è raccontata: “Di paure ne ho tante, ma mi hanno sempre spinta ad andare avanti, addirittura oltre a quello che avevo solo immaginato per la mia vita. […] Arrivo da una famiglia in cui non mi sono sentita dire spesso ‘brava’, e quindi avverto la necessità di ricevere conferme dagli altri. Sì, diciamo che quella del consenso è una fragilità”.

Ma non solo. La cantante salentina adesso è riuscita a trovare un equilibrio (“Mi piaccio”, ha detto) ma all’inizio – 12 anni fa, nella scuola di Amici – la situazione era ben diversa. Come quando le venne chiesto di indossare un gilet ma lei si rifiutò perché non voleva mostrare il seno. “Mi sono nutrita di così tante altre cose che adesso l’aspetto fisico non è più un limite o un problema. Non ho più l’ansia di dover uscire per forza truccata e allo stesso tempo adesso mi sento bella, con tutti i miei difetti”, ha ammesso.

Dopo la vittoria nel talent di Canale 5 e poi quella al Festival di Sanremo nel 2012 (dove tornerà tra pochi giorni con l’inedito ‘Ogni volta è così’), Emma ha dovuto fare i conti con la popolarità, che ha vissuto come un peso. “Ogni tanto ho bisogno di uscire dalla pesantezza del mio essere Emma – ha spiegato a Maria De Filippi-. In tutti questi anni ho sempre ricevuto un’attenzione morbosa. Dico A e scrivono B. Se esprimo un pensiero viene ripreso da tutti come se fosse la fine del mondo. C’è sempre stata un’attenzione mediatica molto forte nei miei confronti. E quindi a volte è complicato, non solo per me ma anche per chi mi sta intorno. Infatti, accumulo continuamente sensi di colpa perché so che chi mi sta accanto – la mia famiglia, gli amici – deve pagare il prezzo della mia notorietà”.

D’altronde Emmanuela Marrone – questo il nome di battesimo – si è sempre esposta, anche per temi molto importanti, come quello relativo alle donne nella musica. “È ancora un mondo in costruzione. Si parla così tanto di questo tema che sembra quasi debbano nascere associazioni per difendere le donne perfino nel nostro settore – ha dichiarato-. Anche quest’anno, per dire, si è parlato di quote rosa a Sanremo, come se ci mettessero lì per fare numero. È spiacevole, perché noi non dobbiamo esibirci per accontentare il politically correct, tanto di moda in questo periodo. Ecco, se smettessero anche solo di definirci quote rosa si farebbe già un passo avanti. Le donne non devono essere integrate, visto che con questo si intende accettare chi sta ancora al di fuori. Ma noi non dobbiamo essere né accettate né integrate, perché lo siamo già e lo dimostriamo ogni giorno con forza”.

L’intervista si è poi conclusa toccando tematiche più leggere, la conduttrice ha raccontato un aneddoto particolare. “12 anni fa mi chiedesti una birretta quando stavi dentro ad Amici“, ha detto De Filippi. “Però alla fine me l’hai concessa. Siamo passate da ‘vieni a prendere un caffè?’ – e io neanche mi avvicinavo – a ‘Maria dammi il vino'”, ha risposto Emma. E la vita privata della cantante? Emma ha riempito le pagine di cronaca rosa con l’ormai nota (e conclusa) vicenda legata a Stefano De Martino, che conobbe proprio nella scuola di Amici la sua futura moglie Belèn Rodriguez mentre, tuttavia, pare fosse ancora fidanzato con Emma. Poi una storia con Marco Bocci e niente più. “Una casa ce l’ho. Una famiglia pure. Sono una ragazza in gamba. Mi basta un fidanzato sano di mente e siamo a posto“, ha detto. “Arriverà”, l’ha rassicurata De Filippi. Ma lei è sembrata titubante: “Mah”, la replica secca.