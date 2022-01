Verso il conclave – L’attesa per il vertice tra i leader, trattativa in salita. Restano in campo Draghi e Casini Si cerca la terza via

Contrariamente a quanto potrebbe desumersi da nostri precedenti articoli, noi siamo assolutamente favorevoli alla candidatura di Maria Elisabetta Casellati Alberti, e non solo per gli altissimi meriti menzionati ieri dal Corriere con un eccesso di minimalismo: “Il papà partigiano, il figlio direttore d’orchestra, la sintonia con Ghedini”. Fosse soltanto questo. Principessa del foro di scuola […]

Quirinale 2022 – Le mosse dei partiti Conte, tutto per fermare Draghi. Di Maio ci prova, Grillo lo stoppa Di fronte agli eletti del M5S che vorrebbero capire dove e come si andrà a finire, l’avvocato si mostra istituzionale, responsabile: “Non abbiamo detto di no a nessuno, ma dobbiamo assicurare massima stabilità al governo”. Però è proprio un altro no a Mario Draghi, il milionesimo, quello di Giuseppe Conte, scandito a tarda sera nell’assemblea […] Di Luca De Carolis

La crisi ucraina A Kiev fanno più paura le tasse che l’Orso russo Venti di guerra – Prospettiva diversa La marcia più grande dal 2014: “Di Mosca non ci fidiamo, ma qui è il governo che ci opprime” Di Cosimo Caridi

Il dossier Decessi Covid, tutto quello che non sappiamo Il rapporto Iss sulla mortalità. Dopo due anni, molte domande restano inevase: quali i numeri effettivi, quante vittime per e con Covid, il mistero dei ricoverati in t.i. Di Natascia Ronchetti

L’intervista – Sebastiano Ardita “Dal carcere i boss danno ordini. È giusto vagliare le loro lettere” La Corte costituzionale ha dichiarato nei giorni scorsi illegittimo il visto di censura della corrispondenza tra detenuti mafiosi al carcere speciale, il 41-bis, e i loro avvocati, come chiesto dalla Cassazione. Il diritto di difesa, si legge, “comprende il diritto di comunicare in modo riservato con il proprio difensore”. Abbiamo chiesto in merito un’opinione a […] Di Antonella Mascali

Destra – La strategia Il centrista, Cassese o “mister X”: Salvini va a caccia del jolly “La soluzione è vicina”. Alle 5 di un mercoledì pomeriggio che sembra scivolare lentamente verso l’ennesimo nulla di fatto, tutto cambia. Dopo giorni di melina, di rose finte (quella del centrodestra) e della pistola Casellati messa sul tavolo di Enrico Letta e Giuseppe Conte , Matteo Salvini vuole chiudere entro poche ore. Se non già […] Di Giacomo Salvini

Il premier Telefonate e promesse: Mario gufa e spera ancora È stata un’altalena alla quale di certo non era abituato Mario Draghi, quella degli ultimi giorni. Non si aspettava di trovare un muro praticamente di quasi tutto il Parlamento sulla sua candidatura. Non pensava che la sua disponibilità – detta anche auto-candidatura – avrebbe provocato un’alzata di scudi tanto perentoria. Ma chi ci ha parlato […] Di Wanda Marra

L’assemblea Pd E Letta si aggrappa al “nemico” Renzi per pressare Salvini Oggi ancora scheda bianca: il vertice nella notte con i capi di Lega e M5S Resiste il nome del premier Di Wanda Marra

In ballo Queen Elizabeth s’offre, ma (per ora) niente conta Maria Elisabetta Alberti Casellati si agita, telefona, si offre. Non si arrende a una giornata in cui le sue quotazioni sembrano in netto ribasso. La conta in Aula, quella data per certa fino a martedì sera, per il momento è saltata ma lei spera ancora nel sogno Quirinale. Dopo averla esclusa all’ultimo minuto dalla rosa […] Di Lorenzo Giarelli

L’intervista – Gaetano Azzariti “Torni la politica: affidarsi ai tecnici non è democrazia” Il più votato al terzo giro? Sergio Mattarella. Mentre una folla di nomi ci fa girare la testa, i due candidati più forti sembrano essere sempre gli inquilini di Palazzo Chigi e del Quirinale. Due candidature costituzionalmente problematiche: per capire cosa può succedere abbiamo interpellato Gaetano Azzariti, costituzionalista della Sapienza. Professore, questo bis s’ha da […] Di Silvia Truzzi

Caro Diario “C’è ansia, la gente teme la frittatona” Parola di grande elettore – L’elezione vista dal di dentro (con la nostalgia della Digos) Di Antonello Caporale

La parabola di Frattini Se non sei atlantista al Colle non ci vai Precondizione – L’ex ministro degli Esteri subito affossato perché considerato filo-russo. Appena ti scosti dal pur anacronistico copione Nato, vieni subito bollato come un appestato “sovranista” Di Barbara Spinelli

Per i docenti Contratto scuola, via ultimo vincolo alla mobilità Potrebbe arrivare in queste ore la conferma della fine del blocco della mobilità di tre anni per i docenti tanto chiesta dai sindacati della scuola in questi mesi e probabile contraltare di un non soddisfacente aumento dello stipendio. Gli insegnanti che entrano di ruolo (quindi ottengono il tempo indeterminato), è la proposta, potranno effettuare l’anno […] Di RQuotidiano

Party di capodanno Roma, torna libero uno dei presunti autori dello stupro Il Tribunale del Riesame di Roma ha revocato gli arresti domiciliari a uno dei tre maggiorenni accusati di aver partecipato al cosiddetto “stupro di Capodanno”, la presunta violenza sessuale di gruppo denunciata nella Capitale da una ragazza di 17 anni figlia di un diplomatico, durante un party la notte tra il 31 dicembre 2020 e […] Di Vin. Bis.

In Sicilia Licata: uccide fratello, cognata e 2 nipotini. “Anni di litigi per le coltivazioni dei terreni” Una strage che non si poteva prevenire, ma forse si sarebbe potuta sventare. Perché nella mattinata di ieri, la moglie di Angelo Tardino aveva avvisato i carabinieri di Licata che il marito era appena uscito di casa, diretto verso l’abitazione del fratello Diego con le sue pistole, pronto a tutto. Ma quando gli uomini dell’Arma […] Di Saul Caia

Le parole al Corsera Verbali di Amara, Greco indagato: “Diffamò Davigo” La Procura di Brescia ha chiuso le indagini nei confronti dell’ex procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco, accusato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti del suo collega del periodo di Mani Pulite, Piercamillo Davigo. L’ex consigliere del Csm aveva querelato Greco per un’intervista a Milena Gabanelli sul Corriere delle Sera del 12 settembre […] Di RQuotidiano

Napoli, truffa dell’ovatta Soldi per non vaccinare. Due infermieri arrestati Vaccinazioni farlocche e certificati finti. Ancora. Due persone, un infermiere e un operatore socio sanitario, sono stati arrestati dal Nas di Napoli perché, secondo gli investigatori, fingevano di somministrare il vaccino in cambio di 150 euro. Indagini della Procura di Napoli, pm Henry John Woodcock. Si tratta di due dipendenti dell’Asl Napoli 1, Giuliano Di […] Di Vincenzo Iurillo

Roma, esposto dei familiari È morta di Covid dopo il parto, c’è il fascicolo Ha partorito grazie al supporto medico quando ormai non c’era più nulla da fare. Poi lei è deceduta, mentre il bimbo, nato prematuro, è fuori pericolo. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione alla 28enne incinta, positiva al Covid e non vaccinata, morta venerdì scorso al Policlinico Umberto I […] Di RQuotidiano

Furbetti & pezzotti Sky, Netflix e Amazon a 10 euro. Nei guai 500mila utenti italiani Dieci euro al mese per poter vedere con unico “abbonamento illegale” tutti i contenuti delle principali piattaforme di streaming a pagamento come Sky, Dazn e Netflix. Era questo il prezzo del servizio offerto da CyberGroup, struttura con base operativa a Napoli e molto nota negli ambienti della pirateria digitale, smantellata dai militari del nucleo di […] Di RQuotidiano

“Non evase il fisco” Briatore e lo yacht: lo Stato ora rischia di ripagarlo 23mln Dopo 12 anni di procedimenti giudiziari e ben sei sentenze sarà probabilmente lo Stato a dover risarcire Flavio Briatore. E il conto rischia di essere salatissimo. Ieri la Corte d’Appello di Genova è stata chiamata per la terza volta a pronunciarsi sul caso della presunta evasione fiscale che riguardava lo yacht Force Blue. Stavolta, contrariamente […] Di Marco Grasso

Nell’udienza di ieri Omicidio Mattarella, c’è l’inchiesta a Bologna. La rivelazione durante il processo sulla strage La Procura generale di Bologna sta indagando sull’omicidio di Piersanti Mattarella, il leader della Dc siciliana legatissimo ad Aldo Moro ucciso a Palermo il 6 gennaio 1980. Lo ha fatto intendere il sostituto procuratore generale Umberto Palma, nell’udienza di ieri del processo ai mandanti della strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. Durante […] Di Gianni Barbacetto

Giornata della memoria “San Sabba, il sindaco di Trieste esclude i gay” La Risiera di San Sabba, il campo di sterminio nazista di Trieste, nel Giorno della Memoria è chiusa ai gay e alla comunità Lgbti+. Lo ha stabilito il Comune di Trieste: “La Risiera è aperta esclusivamente ad autorità civili, militari e religiose, alle associazioni combattentistiche e ai componenti del Comitato per la Difesa dei valori […] Di RQuotidiano

Il gioco? “Un bene necessario, normale”. Fotografia dell’azzardo secondo la Luiss “Parte del tempo libero” perché “normale”. Una “popolazione di consumatori che considera il gioco un bene necessario”. Con il Covid, inoltre, in Italia si gioca meno d’azzardo alle VLT e di più in Internet. È la fotografia della Luiss Business School, con dati dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e dell’Istat. Lo studio è stato […] Di RQuotidiano

Tenersi buono il Cremlino Business as usual, cortesie e miliardi tra italiani e Putin Ha scatenato un putiferio, in tempi di crescenti tensioni sull’Ucraina, l’incontro di ieri tra gli amministratori di alcune delle maggiori imprese italiane e il presidente russo Vladimir Putin. A montare il caso ci si è messa l’agenzia Bloomberg, ripresa dal Financial Times. È scattata così la moral suasion di Palazzo Chigi, mirata a dissuadere le […] Di Michela AG Iaccarino e Nicola Borzi

La giornata Gli Usa: “Per noi la soluzione è diplomatica, la Russia scelga” Adesso tocca alla Russia: l’ambasciatore americano a Mosca, John Sullivan, ha consegnato al ministero degli Esteri russo la risposta di Washington alle richieste avanzate dal Cremlino sulle garanzie di sicurezza. Il documento non verrà reso pubblico, ma si tratta di “un serio percorso diplomatico da seguire”, ha detto il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, […] Di RQuotidiano

Problemi di genere Catalogna, scuse alle streghe: “Erano vittime di misoginia” Non erano streghe, eran donne”vittime di misoginia: il Parlamento regionale della Catalogna ha approvato una risoluzione per “riparare” la “memoria storica delle donne ingiustamente condannate, giustiziate e represse nel corso della storia per stregoneria”, in modo tale da “nobilitarle e rivendicarle”, dichiarandole “vittime di persecuzione misogina”. A favore hanno votato sia i partiti della maggioranza […] Di RQuotidiano