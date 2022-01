Grave lutto per il divo hollywoodiano Michael Madsen. Il protagonista de Le Iene e Kill Bill piange la morte del figlio Hudson Madsen, scomparso a soli 26 anni. Stando a quanto riportato dal Sun, il corpo del giovane (tra l’altro figlioccio del regista Quentin Tarantino) è stato ritrovato lunedì 24 gennaio sull’isola di Oahu, nella Hawaii. Il tabloid inglese ha rivelato che il ragazzo sarebbe morto per una ferita d’arma da fuoco, apparentemente auto-inflitta.

Un portavoce del Dipartimento di Medicina Legale di Honolulu ha confermato la notizia e la modalità del decesso: “Posso confermare che Hudson Lee Madsen, 26 anni, è morto per una ferita da arma da fuoco alla testa in un sospetto suicidio sull’isola di Oahu“, senza però fornire ulteriori dettagli, come il giorno del decesso. La famiglia piange la scomparsa del giovane, come ha riferito un loro rappresentate a The Blast: “Abbiamo il cuore spezzato e siamo sopraffatti per la perdita di Hudson. Resterà vivo in tutti coloro che lo conoscevano e amavano”.

Oltre a Hudson, l’attore di Hollywood ha anche altri figli, Calvin e Luke, avuti sempre dall’attrice DeAnna Morgan. Precedentemente, invece, dall’amore con l’attrice Jeannine Bisignano erano nati Christian (1990), anche lui attore, e Max (1994).