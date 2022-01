Il principe da solo, a dare l’ultimo addio alla sua ex insegnante di polo. Claire Tomlinson è morta a 77 anni e al suo funerale William non era accompagnato: non da Kate e nemmeno dal fratello Harry, che non ha pensato di rientrare in Inghilterra. I due fratelli reali sono molto legati ai figli della Tomlinson. William e Harry giocano a polo fin da piccoli. Con Claire Tomlinson hanno avuto il privilegio di imparare da un’insegnante icona: prima donna a competere contro gli uomini, è stata la giocatrice britannica più famosa.