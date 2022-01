Metti che Lady Gaga, ospite di Jimmy Kimmel, decida di raccontare un aneddoto divertente. Metti che si tratta di una cosa ilare, sì, ma anche hot, tra lei e Salma Hayek, accaduta sul set di House of Gucci. L’attrice e cantante ha detto di aver proposto a Ridley Scott, regista del film, una scena di sesso con la Hayek (Pina Auriemma). Gaga nel film è Patrizia Reggiani. “Ho detto a Salma: ‘Dopo la telefonata in cui ci viene detto che Maurizio è morto, io vengo verso di te e ti bacio'”. La Hayek avrebbe accettato, dopo una prima resistenza. “Salma camminava per casa e la macchina da presa seguiva i suoi piedi e i gatti che le andavano dietro. Per farsi seguire dai gatti sul set si era messa dei croccantini negli stivali“, racconta ancora l’attrice. E poi, e poi arriva il momento clou: “Facevo l’amore con Salma Hayek, circondate dai gatti. Sono tipo un liceale che dice di aver scopat* con la più figa della scuola, ma non ha prove“, scherza. Ebbene, com’è che non abbiamo visto la scena? Ridley Scott l’ha tagliata.