Il 4 febbraio, l’accensione del calderone Olimpico darà il via ai Giochi invernali di Beijing 2022. Dal momento che Pechino è la prima città al mondo a ospitare sia l’edizione estiva che quella invernale, diverse sedi dei Giochi del 2008 saranno riutilizzate per le Olimpiadi invernali. Ecco le immagini dello stadio nazionale, noto anche come “Nido d’uccello” e del Centro acquatico nazionale, soprannominato “Cubo d’acqua” per il suo design a forma di scatola. La Cina ha sigillato le Olimpiadi di Pechino all’interno di un’impenetrabile bolla gigante che si estende per quasi 200 chilometri al fine di contrastare il Coronavirus.