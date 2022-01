Tra gli ospiti di ieri 25 gennaio a CartaBianca, anche Mauro Corona, ormai di casa. Durante il collegamento con Bianca Berlinguer ci sono stati però alcuni problemi tecnici. A quel punto è intervenuto un tecnico che ha consegnato allo scrittore un microfono ‘a gelato’. Corona è sembrato impacciato, tanto che la stessa conduttrice di Rai 3 ha detto: “Cos’è successo? Tenga il microfono sotto alla bocca”.

Allora l’ospite ha replicato: “Ah Bianchina… secondo lei dove lo metto?“. Quindi la padrona di casa: “No, che ne so. Se lo tiene basso è chiaro che non funziona. Ma cosa ha stasera, si è innervosito?”. “Ma no, lo tengo basso. Son costretto a tenerlo basso ormai“, ha replicato l’alpinista. Quindi Berlinguer lo ha messo a tacere: “Ah, daje… ricominciamo. Adesso parliamo di cose serie, non c’è bisogno di fare sempre allusioni”.