Il primo grande elettore positivo al Covid, Ugo Cappellacci è arrivato al drive in di Montecitorio in ambulanza. Cappellacci è arrivato in anticipo rispetto all’orario del suo voto, previsto alle 15.15. Ha atteso in ambulanza, poi è sceso a piedi per votare con guanti e mascherina. Dopo il voto è risalito sull’ambulanza che l’attendeva esternamente.