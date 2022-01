Sono 77.696 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 registrati nelle ultime 24 ore, un numero che porta il totale di contagi accertati da inizio pandemia oltre i 10 milioni. I tamponi processati sono stati 519.293, con un’incidenza pari al 15%. Nel bollettino vengono riportati anche 352 morti, dei quali 54 risalgono agli scorsi giorni ma sono stati comunicati solo oggi da diverse regioni. I ricoverati con sintomi sono 235 in più rispetto a domenica, ma bisogna considerare che i dati del lunedì sono influenzati dal basso numero di dimissioni nella giornata di domenica. Stabili invece le terapie intensive, con 101 ingressi.

Si conferma quindi una prima inversione della curva rispetto alla settimana precedente: nel confronto con lo scorso lunedì calano i casi (furono 83.403), gli ingressi in terapia intensiva, passati da 122 a 101, e il saldo ingressi-uscite dai reparti di area medica (da +509 a +23). Continuano a salire invece i decessi, l’ultimo indicatore a salire e anche a invertire la tendenza. Sette giorni fa le vittime furono 287.

Ad oggi sono 19.862 i posti letto occupati nei reparti Covid e altri 1.685 pazienti positivi vengono assistiti in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 2.688.310 di contagiati, quindi il totale degli attualmente positivi è di 2.709.857 persone. Un numero inferiore rispetto a domenica, in virtù dei 102.363 guariti o dimessi nelle ultime 24 ore. Dal 20 febbraio 2020 sono 10.001.344 i casi accertati. In 7.147.612 sono già guariti, mentre 143.875 sono le persone decedute per Covid.

Osservando i dati regionali, l’Emilia-Romagna è il territorio con il maggior incremento quotidiano di casi (14.719) seguita dalla Lombardia, che ne ha rintracciati 8.844. Il Lazio ne ha comunicati 7.622, il Piemonte si ferma a 7.526, il Veneto ne riporta 6.188, la Campania 5.930 e la Toscana 5.603. Oltre mille positivi comunicati anche da Sicilia (3.629), Puglia (3.471), Marche (2.268), Liguria (2.221), Friuli Venezia Giulia (2.119), Abruzzo (1.568), Alto Adige (1.225), Sardegna (1.224) e Trentino (1.094).