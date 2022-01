Canta, balla, si diletta a provare tutti i filtri possibili, cucina, mostra con orgoglio i suoi cani e pure il braccialetto elettronico che il giudice gli ha imposto da quando è a gli arresti domiciliari. C’è una nuova “star” dei social che impazza su TikTok: è Giovanni Cassano, 49 anni, fratellastro del calciatore Antonio, ribattezzato “’u curt” per via della bassa statura, noto alle cronache non per le imprese sportive ma per i problemi con la giustizia. Alle spalle ha vari precedenti penali ed è stato protagonista di alcune vicende giudiziarie, come quando nel 2013 ferì un bagnante investendolo con un motoscafo (vicenda per la quale fu assolto) e pochi giorni dopo venne arrestato perché navigava ad alta velocità tra i bagnanti, a poca distanza dalla costa.

Nel 2016 venne invece fermato con l’accusa di porto e detenzione di arma da fuoco, ricettazione e violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale (si era nascosto in un cassonetto della pattumiera con parrucca e giubbotto antiproiettile e una volta scoperto dai poliziotti gli aveva puntato contro un revolver dandosi poi alla fuga). A fine settembre, nel 2021, l’ultima accusa, quella di aver partecipato ad un furto da 30mila euro tra orologi, gioielli e denaro in un appartamento di Sannicandro, vicino Bari, «pur essendo sottoposto alla sorveglianza speciale, a causa dei precedenti guai con la giustizia, legati al fatto che in passato aveva fatto parte di una banda dedita ai furti milionari negli appartamenti e alla ricettazione», come riporta il dorso barese de La Repubblica.

Proprio a seguito del furto venne arrestato ma poi il suo avvocato ottenne la revoca della misura cautelare in carcere e gli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico, che in un dei commenti apparsi sui social lui ha ribattezzato «il braccialetto di Pandora». E proprio da quando è bloccato in casa, è cominciata la sua “carriera” social, che registra numeri in costante ascesa. Giovannicassanoucurt, questo il suo “nome d’arte” su TikTok, ha oltre 2.300 follower e alcuni video in cui balla o mostra scene di vita quotidiana sfiorano le 30 mila visualizzazioni. Difficile che tra i suoi seguaci ci sia il fratellastro Antonio perché, come precisa La Repubblica, tra i due la distanza è siderale: «Il 49enne non ha mai avuto rapporti con il più noto fratello, con il quale ha in comune soltanto il cognome, essendo figli dello stesso padre».