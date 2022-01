La puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda domenica 23 gennaio ha visto scontrarsi due professori di ballo: Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. I due, è ormai cosa nota, hanno visioni diverse della danza e, conseguentemente, spesso pareri discordanti sui ragazzi della scuola. È il caso di Cosmary Fasanelli e Mattia Penzola; la prima è un’allieva della Celentano, il secondo invece di Todaro. La scintilla che ha scatenato il dibattito? Il fatto che Mattia sia fermo a causa di un infortunio. “Ha avuto 15 giorni di malattia, poi un mese di fermo per l’infortunio. Ora gli hanno dato altri giorni”, ha spiegato la Maestra sostenendo che Todaro dovrebbe eliminare l’allievo.

Tra i due è partito un durissimo scontro: “Se si deve curare non può restare qui a scaldare il banco. Devi prendere una decisione”, ha continuato lei. Ma Todaro ha le idee chiare: “Io la decisione la prendo e dico: finché il medico non mi dice che Mattia deve tornare a casa, io aspetto. Anche fosse fino alla settimana prima del serale. Decido io, quello che dici tu mi scivola addosso”. “Proprio perché si avvicina il serale, sarebbe più giusto fare come già accaduto in passato: chi si fa male, va a casa, si cura e l’anno successivo si ripropone”, ha detto Celentano. Caso lampante fu quello di Andreas Muller, che nel 2015 partecipò ad Amici per poi ritirasi a causa di un infortunio. L’anno seguente si ripropose, entrò nella scuola e riuscì addirittura a vincere l’intera edizione.

Todaro ha dissentito e ha cominciato a sbattere la testa sulla cattedra. Poi si è rivolto a Maria De Filippi: “Oggi è il mio compleanno, vorrei fare un regalo alla Celentano ma ho bisogno del tuo aiuto Maria. Le servirebbe h24 un bel corteggiatore dei tuoi di Uomini e Donne che la tiene impegnata, così la smette di pensare sempre a Mattia”. Quindi Celentano lo ha asfaltato dicendo: “Guarda, voi uomini risolvete tutto così, ma non funziona caro mio. Noi donne abbiamo due belle… due bei soli così e non abbiamo necessariamente bisogno di voi ragazzini, capisci?”. Mattia ha ripreso la maglia e ha commentato: “Stimo molto la Maestra però non capisco la questione. Se mi sono fatto male non è colpa mia. Sto passando giorni bruttissimi, sono qui e non posso sfruttare l’occasione. Il medico ha detto che è molto fiducioso, anche io mi sento meglio. Appena sarò al massimo, riprenderò”.