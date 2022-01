La passione tra i due protagonisti era talmente forte che la regista ha dovuto raccomandare all’attore di contenersi. Stiamo parlando di Twilight, la saga cinematografica basata sui libri di Stephenie Meyer e con attori principali Robert Pattinson e Kristen Stewart. “Rob e Kristen hanno fatto il provino proprio in questo letto – ha raccontato la regista Helen Catherine Hardwicke in una nuova puntata del podcast The Big Hit Show registrata in casa sua -, ed è qui che hanno fatto la scena del bacio. Lui era così preso, che è caduto dal letto ed è finito sul pavimento e io, che stavo filmando tutto con la mia piccola videocamera, gli ho detto una cosa del tipo: ‘Ehi ragazzo, calmati'”.

All’epoca infatti – era il 2007 – Stewart aveva solo 17 anni, per le leggi della California l’età del consenso è di 18, quindi un rapporto sessuale fra i due sarebbe stato illegale. “C’era davvero chimica fra di loro e ricordo che ho pensato ‘Oddio, Kristen ha 17 anni, non voglio che facciano qualcosa di illegale’, così ho detto a Rob: ‘A proposito, Kristen ha 17 anni e nel nostro paese è illegale fare sesso…’ e lui mi ha risposto tipo: ‘Ok, ok, pazienza’”, ha raccontato la regista.