Dopo la pausa delle vacanze natalizie non era ancora tornato in onda Chi l’ha visto, il programma condotto su Rai 3 ogni mercoledì sera da Federica Sciarelli. I fan avevano cominciato a preoccuparsi, domandandosi cosa si celasse dietro a questo misterioso stop. Lo ha rivelato la stessa conduttrice in apertura di puntata, ieri 19 gennaio: “Buonasera a tutti voi e naturalmente vi devo chiedere scusa“, ha esordito Sciarelli.

Poi ha spiegato: “Scusa per questo slittamento di puntata, colpa mia. Purtroppo anche io ho avuto il posto di blocco, vi assicuro che ne avrei fatto volentieri a meno, però sono tornata e sono cose che capitano ai vivi”. “Con la terza dose è finita presto e allora senza indugi iniziamo la stagione di questo nuovo anno. Buon anno a tutti, il mio non è iniziato nel migliore dei modi però…”, ha infine concluso. Insomma, la conduttrice ha avuto il Covid ma fortunatamente sembra essersi ripresa del tutto e la puntata è proseguita come di consueto, raccogliendo davanti al video 2.416.000 spettatori pari al 12% di share.